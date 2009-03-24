Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом более 13,5 млрд

По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет ПФУ утвержден постановлением Кабинета министров (от 11 марта 2009 г. №235) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (от 24 марта 2009 г. №52),

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита в бюджете фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами Государственного бюджета.

Остаток средств в ПФУ на начало года составлял 3 млрд. 506 млн. 200 тыс. грн.

Собственные поступления составляют 111 млрд. 407 млн. 137,5 тыс. грн. (с учетом остатка – 114 млрд. 913 млн. 337,5 тыс. грн.), в частности обязательные средства предприятий - 92 млрд. 35 млн. 712,3 тыс. грн., обязательные взносы граждан – 5 млрд. 658 млн. 653,1 тыс. грн.

Сумма средств Госбюджета в доходной части ПФУ составила 35 млрд. 822 млн. 793,1 тыс. грн.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составили 30 млн. 708,4 тыс. грн., Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональный заболеваний – 322 млн. 213,8 тыс. грн.

Планируется, что в 2009 г. на пенсионное обеспечение граждан, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», будет выделено 121 млрд. 825 млн. 665,8 тыс. грн. На выплату пенсий военнослужащим по части, которая не превышает размера трудовой пенсии, выделят 2 млрд. 136 млн. 633,8 тыс. грн.

Для погашения долга, предоставленного для обеспечения своевременной выплаты пенсий, предусмотрены средства на сумму 1 млрд. 339 млн. грн.

В части расходов ПФУ за счет средств Госбюджета планируется выделить 29 млрд. 372 млн. 283,4 тыс. грн. на пенсионное обеспечение военнослужащих, а также выплату пенсий и надбавок к пенсиям военных. Всего предполагается израсходовать 33 млрд. 448 млн. 101,9 тыс. грн за счет Госбюджета, 352 млн. 922,2 тыс. грн. – за счет социальных фондов.