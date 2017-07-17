Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на принятие "плана Маршалла для Украины". Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина, передает LB.ua.

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"Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", - сказал он в эфире 112 канала.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «Плана Маршалла для Украины».

Справка. План Маршалла в 1947 году разработал госсекретарь США Джордж Маршалл для оказания экономической помощи Европе после Второй мировой войны, одной из целей плана было противодействие распространению влияния СССР на страны Западной Европы – УНИАН).