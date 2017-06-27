"План Маршалла" для Украины: авторы хотят помешать "додонизации" и надеются на поддержку ЕС и США

Литовские политики, которые инициировали разработку «Плана Маршалла» для Украины, совместно с украинскими коллегами уже формируют вокруг этой идеи международную коалицию, надеясь на поддержку Европейского Союза и США. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время презентации плана, которая состоялась сегодня в Брюсселе в Представительстве Литвы в Европейском Союзе.

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В частности, участие в мероприятии приняли члены рабочей группы разработки документа: бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас, председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анна Гопко и народный депутат Остап Еднак.

По словам Кубилюса, толчком для идеи стал вопрос, чего президент РФ Владимир Путин «хочет достичь в Украине».

«Мы пришли к простому выводу, что главная цель Путина – это не позволить Украине стать успешным государством, потому что успех Украины для режима Путина является большой опасностью. Для его стратегии мы придумали новый термин – додонизация (Игорь Додон – пророссийский президент Молдовы)», - сказал он.

Кубилюс пояснил, что под термином «додонизация Украины» имеется в виду то, что Путин хочет «дождаться, когда недовольные, разочарованые в реформах люди проголосуют на предстоящих выборах за тех, кто не будет продвигать необходимые реформы».

«Это будет возвращением политического доминирования Путина в Украине. Когда мы пришли к такому выводу, мы поставили другой вопрос: «есть ли четкая стратегия с нашей стороны, со стороны Запада, относительно того, как не позволить Путину выиграть?». Наш ответ был неудовлетворительным – к сожалению, четкой стратегии мы не видим», - констатировал бывший глава литовского правительства.

Кубилюс также сообщил, что следующим вопросом был вопрос о том, какой может быть такая стратегия.

«Мы пришли к выводу, что в истории Европы есть только два успешных политических инструмента, которые был способен использовать Запад, чтобы не позволить Советскому Союзу распространить политическое доминирование на страны Европы. Первый – это План Маршалла 1947 года, а второй – расширение ЕС. Если расширение для Украины пока не доступно, тогда мы пришли к выводу, что надо посмотреть на аналог Плана Маршалла», - сказал он.

По мнению Кубилюса, пакет инвестиций в реальную экономику Украины будет большой помощью украинской экономике. Кубилюс убежден, что необходимо говорить об инвестициях в размере 5 млрд евро в год, что будет способствовать росту экономики до 5-6% в сравнении с 2%, которые есть сейчас.

«Этот уровень экономического роста может быть проектом, о котором мы говорим», - подчеркнул он.

Кубилюс подчеркнул, что эти финансы будут защищены от коррупционных действий и хищения созданным специальным институтом, который будет аналогом действующего во время реализации Плана Маршалла в Германии банка развития.

«Это то, что мы предлагаем в наших документах, когда мы говорим о «Плане Маршалла» для Украины. С этими идеями мы начали посещать столицы западных стран», - отметил экс-премьер Литвы.

В интервью УНИАН бывший глава литовского правительства сообщил, что сейчас рабочая группа находится на первой стадии деятельности.

«У нас был первый раунд поездок столицами – мы были в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе. Потом мы встретимся в Лондоне (6 июля на международной конференции, организованной правительством Великобритании и посвященной Украине, - УНИАН), осенью – Париж, Италия, опять Вашингтон и Берлин», - сообщил Кубилюс.

По его словам, уже есть договоренность о том, что к группе присоединятся депутаты польского Сейма.

«Мы должны посмотреть, как построить формальную коалицию, как собрать всех друзей из разных парламентов. Я думаю, что к осени мы будем иметь инструмент, чтобы построить такую коалицию», - сказал глава литовского правительства.

При этом он констатировал, что «настроения более-менее положительные».

«Все понимают то, что мы говорим о стратегии Путина и о стратегии с нашей стороны. Все понимают, что есть также недостаток новых инициатив в отношении Украины. Сейчас мы хотим инициировать политическое понимание. Сейчас мы не вдаемся в детали, откуда придут деньги, как они будут использованы – об этом еще очень рано говорить. Очень важно, чтобы к этому присоединились Европейская комиссия и Европейский парламент», - убежден Кубилюс.

В связи с этим он проинформировал о запланированы встречи с представителями этих институтов.

Говоря о поддержке инициативы разработки «Плана Маршалла» для Украины в Европарламенте, Кубилюс напомнил, что в резолюции Европейской народной партии, которая была принята в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко по результатам работы конгресса ЕНП на Мальте, партия выразила политическую поддержку «Плану Маршалла» для Украины.

«Это – официальная позиции ЕНП, что означает, что большинство депутатов Европейского парламента проголосуют в поддержку этой идеи. Я думаю, что до саммита «Восточного партнерства» ЕП проголосует за резолюцию, в которой я хотел бы видеть «План Маршалла». Я надеюсь, что и саммит будет своего рода хорошим форумом для обсуждения этой идеи. Сформировать такую коалицию очень важно, чтобы увидеть успех Украины», - подчеркнул Кубилюс.

В свою очередь Гопко в комментарии УНИАН указала, что Кубилюс и Киркилас на должностях премьер-министров Литвы «помогли стране стать членами ЕС и НАТО».

«Они видят угрозы – популизм, реванш пророссийских сил, которые будут использовать обеднение населения для того, чтобы артикулировать свои популистские обещания, которые не будут иметь экономической основы для выполнения. Они хотят под конкретные требования привести не менее 5 млрд евро в реальный сектор экономики, чтобы украинские предприниматели малого и среднего бизнеса имели возможность доступа к дешевым ресурсам, а экономический рост был бы 5-8%. Это будет противодействие популизму, помощь в продолжении реформ, чтобы сделать их необратимыми. Это важный инструмент в преддверии президентских и парламентских выборов», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «Плана Маршалла для Украины».

Справка. План Маршалла в 1947 году разработал госсекретарь США Джордж Маршалл для оказания экономической помощи Европе после Второй мировой войны, одной из целей плана было противодействие распространению влияния СССР на страны Западной Европы – УНИАН).