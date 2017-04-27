В ЕП заявили, что Евросоюз должен создать "план Маршалла" для Украины

Европейский союз должен поддержать Украину в реформировании, необходимо создать "план Маршалла". Об этом заявил председатель делегации Европарламента парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати, передает Радио Свобода.

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"Украина является решающим государством для нашей собственной стабильности и экономического развития. "На кону" не только судьба украинцев, но и интересы Европейского союза. Учитывая стратегическую важность, мы должны поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях. Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или "план Маршалла", – сказал он.

Евродепутат от Польши говорит, что Украину, которая является непосредственным соседом ЕС, нельзя воспринимать как остальные государства: слишком важна Украина для безопасности всего континента.

Справка УНИАН. "План Маршалла" - программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в силу в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.

"План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и развитие Европы в целом.