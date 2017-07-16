Гройсман не видит себя на посту президента
21:20, 16 июля 2017Политика
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Гройсман чувствует свою эффективность именно в исполнительной ветви власти.
Гройсман не имеет президентских амбиций / Фото УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности.
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Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - сказал премьер.
Гройсман также отметил, что не видит себя президентом Украины.
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