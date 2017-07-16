Гройсман не видит себя на посту президента

21:20, 16 июля 2017
Политика
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Гройсман чувствует свою эффективность именно в исполнительной ветви власти.

Гройсман не имеет президентских амбиций / Фото УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что не видит себя президентом Украины.

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