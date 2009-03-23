СБУ рассекретила уголовные дела репрессированных евреев

Сегодня руководство областного управления Службы безопасности Украины пригласило представителей Посольства Государства Израиль в Украине, еврейских религиозных общин «Хабад» и «Ор Самеах», Одесской региональной Ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, чтобы ознакомить с архивными уголовными делами в отношении граждан Украины еврейской национальности, репрессированных в 1951 году и реабилитированных областной прокуратурой 27 января нынешнего года, передает корреспондент УНИАН.

«Реабилитация граждан – это восстановление Украинским государством исторической справедливости в отношении безвинно репрессированных и их наследников, - заявил во время встречи начальник УСБУ в области Анатолий МАТИОС. - Сегодня мы можем передать эти документы, в том числе и сыну одного из пострадавших Максиму МЕНДЕЛЮ».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Служба безопасности Украины сегодня обнародовала архивные материалы в отношении девяти репрессированных. Все они – представители еврейской интеллигенции - поэты, писатели, литературные критики, педагоги, художник и актер - были осуждены на основании ст. 54-10, 54-11 Уголовного кодекса УССР или по политическим мотивам на разные сроки лишения свободы внесудебным органом – Особым совещанием. Впоследствии, в 1955 году, Комиссией по пересмотру дел осужденных за антисоветские преступления были вынесены постановления о прекращении дел из-за отсутствия доказательств. Материалы дела хранились в архивном отделе, документы которого до настоящего времени еще не пересматривались. Вот почему вопрос реабилитации этих людей возник только сейчас, когда в архивах СБУ проходит новый пересмотр и глубокое изучение документов, что становится основанием для дальнейших шагов Украинского государства по восстановлению доброго имени безвинно репрессированных.

СБУ передала представителям еврейской общины г. Одесса копии рассекреченных архивных дел и материалы, которые хранились по уголовным делам как вещественные доказательства: семейные фотографии, изъятые во время обысков, газеты, стихи, «запрещенная литература» и др.