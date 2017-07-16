ИГ "Арей", которая ремонтирует бронетехнику для ВСУ, готовит иск в британский суд из-за рейдерского захвата

Юристы Инженерной группы "Арей", которая ремонтирует и разрабатывает бронетехнику для ВСУ, готовят иск в британский суд по захвату их промышленного цеха рейдерами.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Сергей Згурец.

Автор отмечает, что "Арей" предложил для ВСУ программу создания перспективной бронетехники (в частности – проекты танка "Тирекс" и БКМ "Геккон"). Разработки группы вошли в гособоронзаказ на 2017 год.

По словам Згурца, "арейци", имея на руках долгосрочный договор аренды столичного завода "АТЕК", выкупили его долги и контрольный пакет акций, а потом завезли туда оборудование для достройки технологической линии по производству бронетехники и начали восстанавливать завод.

Автор пишет, что потом случилось неожиданное – площади предприятия были захвачены после рейдерской атаки. Уже восемь месяцев на его территорию не могут попасть ни сотрудники "Арея", ни военпреды, ни представители ВСУ.

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Руководство "Арея" утверждает, что с территории предприятия среди белого дня вывозится оборудование, а испытания БКМ "Геккон" и работы по созданию тяжелой БМП было фактически сорвано.Вместе с заводом были, как говорится, восторженно и военную технику Минобороны.

"По фактам диверсии, уничтожение оборонного предприятия и кражи военной техники СБУ открыла уголовное производство, но оно никак не мешает разграблению производственных мощностей завода и подготовке строительной площадки под многоэтажки. 11 апреля 2017 г. начальник ГШ ВСУ Муженко обратился к председателю СБУ с требованием решить проблему с выполнением государственных оборонных заказов инженерной группой "Арей". Но требование Муженко было полностью проигнорировано", – отмечают руководители "Арея".

Згурец также отмечает, о ситуации вокруг "Арея" и срывы госзаказов по тяжелой бронетехники знают и президент, и министр обороны, и начальник Генерального штаба, и генеральный прокурор, но тем не менее 8 месяцев проблема не решается.

"Европейские юристы ИГ "Арей" готовят иск в британский суд", – резюмирует автор.

Напомним, 13 июля, на рабочем месте детективы НАБУ задержали директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя. Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на громкое задержание Тымкива, подозреваемого в хищении, заверив, что никому не позволит наживаться на снабжении Вооруженных Сил.

Уже 15 июля всем пятерым подозреваемым в растрате средств госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" избраны меры пресечения.