Transparency International выступает против антикоррупционных палат вместо Антикоррупционного суда

Представительство антикоррупционной мировой сети Transparency International в Украине выступает категорически против создания антикоррупционных палат при существующих судах вместо Антикоррупционного суда.

Читайте такжеГлавный козырь: Юнкер призвал украинские власти ускорить борьбу с коррупциейКак говорится в заявлении на сайте организации, представительство глобальной сети уверено, что альтернативы Высшему антикоррупционному суду и системе независимых антикоррупционных судов для Украины нет.

В TI обратили внимание на заявление президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который сказал, что согласен «на создание антикоррупционной палаты в рамках Верховного суда», и Еврокомиссия уже сообщила президенту Украины Петру Порошенко о «промежуточном варианте решения проблемы».

Transparency International удивлена таким заявлением Юнкера. Организация убеждена, что украинская власть ввела в заблуждение европейских партнеров, убедив их в том, что создание антикоррупционных палат вместо независимых судебных институтов является быстрым и эффективным решением проблемы судопроизводства в Украине.

«Палаты при существующих судах будут зависимыми и управляемыми извне. Они не просто провалят задачу справедливого наказания за коррупционные преступления, но и станут надежным инструментам в руках взяточников. Ведь палаты будут формироваться, собственно, из тех судей, которые на данный момент затягивают и разваливают дела, которые подает Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура», - убежден исполнительный директор TI Украина Ярослав Юрчишин.

Кроме того, в Украине уже заложена законодательная база для создания независимого антикоррупционного судопроизводства. А именно - обновленный закон «О судоустройстве и статусе судей» уже предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда Украины. Поэтому следует выполнять уже принятый закон, а не искать пути его избежания, убеждены в организации.

В то же время, представительство Transparency International заявляет, что ключевыми элементами антикоррупционной судебной системы должны стать дела, которые подаются со стороны НАБУ и САП, и которые должны рассматриваться только в антикоррупционном суде;

Также отмечается, что в Высшем антикоррупционном суде должна быть создана независимая апелляционная палата, кандидаты на должности судей должны избираться на открытом конкурсе, международные партнеры должны составлять большинство в коллегии по отбору судей, а антикоррупционные судьи должны быть обеспечены вознаграждением высокого размера.

Кроме того, сказано, что судьям и членам их семей следует обеспечить достаточный уровень безопасности.

Transparency International Украина призывает украинскую власть не заниматься очковтирательством европейских партнеров, а сфокусироваться на создании антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом с учетом предложенных элементов. Также организация просит европейских партнеров быть системными в своих требованиях и не идти на уступки, ведь последствиями могут стать не реформы, а имитация.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, в Киеве Юнкер на пресс-конференции по результатам пленарного заседания саммита Украина - ЕС заявил, что Евросоюз согласился на создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

«Мы все настроены на то, чтобы согласиться на создание специальной антикоррупционной палаты в суде, даже мы не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а на создании палаты в рамках суда, которая будет посвящена борьбе с коррупцией, потому что главное - не в инструментах, а в убеждении в том, что в украинском обществе есть желание борьбы с коррупцией», - сказал президент Еврокомиссии.