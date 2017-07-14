Дорожной фирме-бракоделу на Прикарпатье пока что все сходит с рук - нардеп

Компания "Шляхбудлим", которую считают близкой к народному депутату от БПП Юрию Соловью, пытается выиграть тендер на строительство дорог в Ивано-Франковской области на сотни миллионов гривень.

Об этом пишет народный депутат Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

Шевченко отмечает, что действия нардепа Соловья являются "откровенным и беззастенчивым введением в заблуждение жителей Прикарпатья".

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"Его (Соловья, - ред.) фирма "Шляхбудлим" является известным на Прикарпатье бракоделом в области строительства автомобильных дорог, которому пока все сходит с рук", - написал Шевченко.

Нардеп Шевченко отмечает, что пока значительное количество жителей региона страдает из-за отсутствия автодорог, "такие депутаты просто вызывающе мешают их восстановить, потому что имеют желание всюду сунуть свое рыльце, которое в пушку".

Как отмечает издание firtka.if.ua, Антимонопольный Комитет принял решение об отказе в удовлетворении жалоб "свободовцами" фирмы «Ивано-Франковскавтодор» относительно изменения квалификационных требований к участникам тендера на ремонт трех дорог на Ивано-Франковщине. Также, в Антимонопольный комитет жаловалась и компания "Шляхбудлим".

Издание отмечает, что фирма "Шляхбудлим" стремится выиграть тендер на сотни миллионов гривень, не имея ни одной единицы собственной дорожной или строительной техники. В штате фирмы числится 3 дорожных рабочих, 2 машиниста, один инженер с образованием экономиста, и один прораб с образованием "техник по строительству и эксплуатации железных дорог".

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержала директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко.

Как известно, Роман Тымкив является известным застройщиком в г. Ивано-Франковске и совладельцем Калушского пивзавода. Сейчас Тымкив является помощником-консультантом на общественных началах депутата Верховной Рады Юрия Соловья.