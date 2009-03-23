Newsweek: Как Запад отвернулся от Киева

Сейчас кажется, будто Европа и США отвернулись от Киева, пишет обозреватель NewsweekДенис МакШейн, однако как бы ни было это трудно и каковы бы ни были последствия для отношений с Россией, Западу надо перестать прислушиваться к "политике "нет" и сказать Украине "да".

Всего пять лет назад, отмечает автор статьи, Украина и произошедшая там вопреки силовому давлению со стороны России "оранжевая революция" казались следующим шагом или волной после "бархатных революций" в Восточной Европе в конце восьмидесятых годов. Сейчас, похоже, все изменилось: в апрельском европейском турне Обамы Киев не значится, Ангела Меркель перестала ездить в Киев, Италия же и вовсе в каждом газовом конфликте поддерживает Россию. Все чаще украинцы смотрят на Запад, заключает МакШейн, и не видят там никакой альтернативы.

Конечно, есть на Украине много своих внутренних проблем, в которых ни ЕС, ни США ей не помощники, как-то: резкое падение ВВП в условиях кризиса и другие экономические трудности, внутриполитические противоречия между премьером и президентом. Все в Киеве понимают, что до демократии стране предстоит пройти долгий путь: так же, как и некогда в России, там есть олигархи, покупающие влияние, однако им по меньшей мере не приходится выбирать между жизнью в тюрьме и добровольной ссылкой за границей.

Однако получается, что после августовской войны в Грузии Запад испугался и стал слушать то же российское "нет", что, впрочем, можно было услышать и раньше по отношению к Польше и Прибалтике. Бесспорно, Россия важнее, в том числе, и для решения глобальных проблем, отмечается в статье, однако это не означает, что надо просто повернуться спиной к Украине и молчаливо признать ее в сфере влияния Кремля. Скорее напротив: следует использовать политику "мягкой силы" и рассматривать Украину как европейское государство.

Инопресса