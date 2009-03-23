26 марта в 08.45 в Доме приемов Мариинского дворца (Киев, ул. Грушевского, 22) состоится Международная конференция «Украина в концепции Восточного Партнерства». Организаторы мероприятия: Фонд Конрада АДЕНАУЭРА, Институт Евро-Атлантического сотрудничества, Польско-украинский фонд сотрудничества и Программа «Объединяемся ради реформ» UNITER. Одна из целей данной конференции - объединение украинских и европейских политиков, специалистов для того, чтобы исследовать потенциал новой инициативы Европейского Союза «Восточное Партнерство».

На обсуждение вынесены вопросы: Какую пользу принесет Восточное Партнерство Украине и региону? Какими являются политические новации Восточного Партнерства? Может ли Украина играть роль ведущего государства? Какие уроки можно вынести из переговоров между Украиной и ЕС относительно нового «Соглашения об Ассоциации»? Были ли вынесены уроки из предыдущих проектов, особенно Черноморской синергии?

В мероприятии примут участие председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, директор Института Евро-Атлантичного сотрудничества Посол Борис ТАРАСЮК, руководитель Представительства Фонда Конрада АДЕНАУЭРА в Украине Нико ЛАНГЕ, исполнительный директор Отдела координации Европейской политики соседства Европейской Комиссии Джон О’РУРКЕ, председатель международных программ Фонда Стефана Батори Гжегож ГРОМАДЗКИ (Польша), научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр СУШКО, эксперт Немецкого Института международной политики и безопасности Кай-Олаф ЛАНГ, директор Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, эксперт Датского Института международных исследований Фабрицио ТАССИНАРИ, директор Центра предотвращения конфликтов и раннего предупреждения Юлиан КИФУ (Румыния).

Аккредитация прессы до 25 марта 18.30 по телефону 238-68-43.

Регистрация участников 26 марта с 8.45 до 9.15.