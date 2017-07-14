За фальсификацию результатов голосования по омбудсмену виновным грозит 3 года тюрьмы - нардеп

Попытки фальсификации результатов голосования за законопроект 6427-д «О Конституционном Суде Украины» в части принятия предложения о сохранении тайной процедуры избрания Омбудсмена будут иметь следствием уголовную ответственность за служебный подлог.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Суслова

«Вчера во время обсуждения во втором чтении законопроекта 6427-д народный депутат Ольга Червакова внесла предложение о сохранении тайной процедуры избрания Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. 227 народных депутатов его поддержали и, таким образом, оно было принято. Однако, сразу после голосования на сайте парламента начали происходить странные вещи. Если сначала в данных о голосовании содержалась правдивая информация о голосовании за предложение, то потом ее исправили с формулировкой «голосование о предложении к поправке №536», - отметила Ирина Суслова.

По ее словам, такая казуистика будет иметь негативные последствия.

«Принятие предложения Ольги Черваковой означает, что изменения вносятся как в законопроект 6427-д так и в регламент Верховной Рады и, таким образом, тайная процедура избрания Омбудсмена остается в силе. Попытки манипуляции заключаются в том, чтобы создать юридическую коллизию, когда в Регламенте останется норма об открытом голосовании и, в конце концов, воспользоваться этим для политизации и дискредитации должности Уполномоченного», - заявила народный депутат Украины Ирина Суслова.

Она напомнила исполнителям подобных фальсификаций, что за это они будут нести уголовную ответственность.

«Уголовный кодекс содержит статью 366 «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов». Она предусматривает заключение сроком на три года без права занимать служебные должности. Я понимаю, что непосредственные изменения на сайт вносили исполнители, но я бы на их месте задумалась, ведь, выполняя преступные распоряжения, они ставят под угрозу свое будущее», - отметила Ирина Суслова.

Она призвала общественность, правозащитников, международные организации пристально следить, чтобы волеизъявление парламентариев не исказили.

«Наша задача - сделать так, чтобы на подпись Президенту пошел текст законопроекта, за который проголосовали народные депутаты, а не фальшивый документ. Это крайне важно, ведь изменение процедуры избрания Омбудсмена грозит Украине крупным международным скандалом, ослаблением правозащитного движения и наших позиций по сопротивлению агрессии со стороны Российской Федерации», - заявила Ирина Суслова.