Чем запомнилась эта Рада: "штырь" Добкина, нога Парасюка, порно на работе и крепкий сон (видео)
13:34, 14 июля 2017Политика
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Депутаты уходят на каникулы уже сегодня, 14 июня.
На рабочем месте депутаты успевают сделать несколько дел одновременно / фото УНИАН
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл 6-ю сессию парламента. Теперь народные депутаты отправляются на каникулы.
А пока народные избранники пакуют чемоданы в отпуск, предлагаем вспомнить самые яркие моменты 6-й сессии парламента - ногу Парасюка, порно в сессионном зале и крепкий сон нардепов на рабочем месте.
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Напомним, Верховная Рада возобновит работу 5 сентября. Тогда откроется 7-я сессия парламента, которая продлится до 7 февраля 2018 года.
Чем запомнилась эта Рада: "штырь" Добкина, нога Парасюка, порно на работе и крепкий сон
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