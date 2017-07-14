Чем запомнилась эта Рада: "штырь" Добкина, нога Парасюка, порно на работе и крепкий сон (видео)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл 6-ю сессию парламента. Теперь народные депутаты отправляются на каникулы.

А пока народные избранники пакуют чемоданы в отпуск, предлагаем вспомнить самые яркие моменты 6-й сессии парламента - ногу Парасюка, порно в сессионном зале и крепкий сон нардепов на рабочем месте.

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Напомним, Верховная Рада возобновит работу 5 сентября. Тогда откроется 7-я сессия парламента, которая продлится до 7 февраля 2018 года.