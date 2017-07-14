КИУ предложил наказывать нардепов за систематическое неголосование урезанием зарплаты

Комитет избирателей Украины предлагает лишать части заработной платы депутатов, которые систематически не голосуют в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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«Если депутат был зарегистрирован в Верховной Раде, но при этом системно не голосовал, то его следует лишать заработной платы за соответствующий день», - сказал он и отметил, что голосование депутата является его обязанностью, а потому должна быть ответственность за ее невыполнение.

Кошель также подчеркнул, что при этом аппарат ВР имеет всю необходимую информацию о голосовании депутатов, а потому реализация такой инициативы не потребует дополнительных ресурсов.