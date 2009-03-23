Литвин: надо ставить кадровые вопросы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что кадровые вопросы могут быть рассмотренные в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале ICTV.

«Я убежден, что через неделю, когда состоятся пленарные заседания, нужно ставить на рассмотрение Верховной Рады Украины эти вопросы, и чтобы Верховная Рада определялась», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, как отметил председатель ВР, главное, чтобы все кандидаты были теми личностями, которые «имеют право претендовать на эти должности». «Я не беру конкретных представлений Президента, а говорю в целом, чтобы это не были пролоббированые кандидатуры, чтобы это не были партийные квоты», - отметил В.ЛИТВИН. Он в который раз акцентировал, что это должны быть профессионалы и авторитетные личности.