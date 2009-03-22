Человек Тимошенко приветствовал намерения НАТО относительно России

Вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ и Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР обсудили состояние и перспективы развития отношений между Украиной и НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, встреча украинского вице-премьера и Генсека НАТО состоялась сегодня в Брюсселе в рамках рабочего визита Г.НЕМЫРИ.

Г.НЕМЫРЯ приветствует намерения НАТО возобновить сотрудничество с Россией, отметив, что Украина рассматривает это как важный шаг с целью общего улучшения ситуации безопасности в Европе.

Как сообщалось, 18-22 марта вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции находится в Брюсселе с рабочим визитом.