Блокировщики трибуны пытаются сорвать рассмотрение вопроса по Добкину - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обвинил народных депутатов, которые утром блокировали трибуну парламента и среди которых был Егор Соболев ("Самопомич"), в попытках сорвать рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

Как сообщал УНИАН, спикер отметил, что депутаты затягивают рассмотрение вопроса о внесении изменений в госбюджет на 2017 год для того, чтобы не рассмотреть представление генпрокурора на Добкина.

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В ответ внефракционный народный депутат Юрий Левченко, который также блокировал трибуну, отметил, что эти обвинения не соответствуют действительности. По его словам, ряд депутатов, среди которых и Соболев, с самого утра блокируют трибуну с требованием рассмотрения представление о снятии неприкосновенности с Добкина, но Парубий не выносит этот вопрос на рассмотрение.

По словам Левченко, спикер поступает так потому, что есть договоренность с фракцией «Оппозиционного блока» по поводу того, что депутаты от «Оппоблока» будут голосовать за закон о Конституционном суде и за изменения в госбюджет, а уже после этого ВР даст согласие только на лишение Добкина депутатской неприкосновенности, но не поддержит представление о его задержании и аресте.

В настоящее время возле трибуны парламента стоят несколько народных депутатов с мегафоном.

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Депутаты продолжают рассматривать изменения в госбюджет, в сессионном зале присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман и некоторые члены правительства.

Как сообщал УНИАН, рассмотрение в сессионном зале ВР представлений Генпрокуратуры в отношении Добкина запланировано на 17.00.

ГПУ просит рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

12 июля Комитет ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента признал мотивированным представление Генпрокуратуры о снятии с Добкина неприкосновенности, но недостаточно мотивированными представления о его задержании и аресте.