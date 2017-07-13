Трибуну ВР блокировали из-за Добкина, депутаты митинговали с мегафоном (видео)

Около 15 народных депутатов от “Батькивщины”, “Самопомощи” и ВО “Свобода” собрались возле трибуны Верховной Рады и в мегафон выкрикивают требование рассмотрения вопроса о лишении депутатской неприкосновенности Михаила Добкина.

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После перерыва робота парламента возобновилась в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко обвинила этих депутатов в срыве заседания парламента использованием мегафона.

На данное время в сессионном зале продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта о Конституционном суде. При этом не слышно ни тех, кто выступает, ни тех, кто говорит в мегафон.

Между Геращенко и заместителем председателя верховной рады Оксаной Сыроед состоялась дискуссия. Сыроед Геращенко обвинила в нарушении регламента. В ответ Геращенко заявила, что фракция “Самопомощь” срывает заседание парламента.