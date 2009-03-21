Белоруссия включена в программу ЕС "Восточное партнерство"

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза, завершивших в пятницу двухдневный саммит в Брюсселе, одобрили подключение Белоруссии к программе "Восточное партнерство", сообщил РИА Новости Иржи Потужник, пресс-секретарь премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии Мирека Тополанека.

"Белоруссия в списке", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Потужника, на "европейском уровне" пока не решен вопрос о приглашении президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммит стран-участниц "Восточного партнерства" в Праге.

Накануне саммита ЕС главы МИД стран-членов этой региональной организации подтвердили решение о неприменении Евросоюзом санкций в отношении 41 представителя руководства Белоруссии, включая Александра Лукашенко, которым воспрещен въезд в Европу.

Министры решили, в частности, продлить мораторий на действие санкций еще на девять месяцев, по истечении которых они могут принять решение о полной отмене ограничительных мер.