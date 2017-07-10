Фракция БПП проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Розенблата

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» приняла решение дать согласие на снятие с Борислава Розенблата депутатской неприкосновенности и привлечение депутата к ответственности.

Как сообщила пресс-служба БПП, также фракция подавляющим большинством голосов приняла решение исключить Розенблата из фракции по его же просьбе.

Читайте такжеСпасшегося от ГПУ нардепа Полякова заметили обедающим в ресторане вместе с главой комитета Пинзеником

В БПП отметили, что Розенблат лично обратился к фракции с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

«Я прошу дать мне возможность защитить себя в суде. Я готов отвечать за свои все поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса я сдам все свои заграничные паспорта. Ни одного паспорта другой страны у меня нет. Чтобы не было пятен на Блоке, я выйду из фракции на время проведения следствия и суда. И когда я отстою свое имя, я буду просить вашего разрешения вернуться во фракцию", - сказал Розенблат перед голосованием фракции.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности всех шести народных депутатов, в отношении которых есть представления Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление относительно Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

5 июля комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованными представление ГПУ относительно Полякова и направил соответствующие документы Парубию. 7 июля комитет признал мотивированными и обоснованными и направил Парубию представление на Розенблата.

12 июля регламентный комитет ВР рассмотрит представление в отношении Добкина.