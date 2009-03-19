Герман ответила Шамшуру: теперь у нас нет времени

Фракция Партии регионов не собирается встречаться с кандидатом на должность министра иностранных дел Олегом ШАМШУРОМ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, комментируя заявление О.ШАМШУРА о его готовности встретиться с фракцией ПР.

По словам А.ГЕРМАН, фракция предлагала О.ШАМШУРУ провести встречу, но он не нашел времени. «К сожалению, теперь у нас нет времени», - сказала А.ГЕРМАН.

Она заметила, что у фракции есть свой четко спланированный график работы, и еще раз собрать более 170 народных депутатов на встречу с О.ШАМШУРОМ будет нелегко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в интервью журналистам А.ГЕРМАН заявила, что кандидат на должность министра иностранных дел О.ШАМШУР отказался от встречи с фракцией Партии регионов, и потому эта политическая сила не будет поддерживать его назначение.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины опровергло это заявление.