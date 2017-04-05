Народные депутаты "Видродження" обсудили с премьер-министром выделение дополнительных средств на восстановление Балаклеи

Народные депутаты группы «Партия «Видродження» провели рабочую встречу с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Во время встречи парламентарии обсудили с чиновниками необходимость выделения дополнительных средств на восстановление Балаклеи (Харьковская область) и состояние проведения реформ в Украине.

В частности, депутаты группы «Партия «Відродження» обратили особое внимание Премьер-министра на необходимость в первую очередь учесть государственные интересы в вопросах проведения медицинской, земельной и пенсионной реформ.

«Мы выступили с предложением увеличить правительственную помощь для восстановления Балаклеи после взрывов на складе боеприпасов. Из-за взрывов были повреждены 265 домов. Без жилья остались 93 семьи из 180 граждан. Восстановлению вообще не подлежат 13 многоэтажек и 2 частных дома. Только по предварительным расчетам, сумма ущерба уже достигает 300 млн. гривен. Выделенных средств не хватает. На полноценное восстановление жизнедеятельности города необходимо еще 200 млн. гривен», – пояснил председатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник.

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Напомним, что Кабинет министров на восстановление Балаклеи выделил 100 млн. гривен, а из бюджета Харьковского областного совета по инициативе фракции «Відродження» было выделено 10 млн. гривен.

На встрече также обсуждались вопросы проведения реформ.

«В депутатскую группу «Партия «Відродження» входят мажоритарщики, которые имеют опыт работы на местах и ​​понимают специфику региональных потребностей. Поэтому в вопросах проведения любых реформ Правительство обязано отстаивать в первую очередь интересы государства. Особенно в вопросе проведения медицинской, земельной и пенсионной реформ, которые касаются каждого украинца», – добавил Хомутынник.