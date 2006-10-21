Порошенко: Президент не имел в виду конкретных функционеров НСНУ

Член Совета партии «Народный Союз Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО убежден, что партия должна выйти из состояния неопределенности и четко сформировать повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя выступление почетного председателя НСНУ, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на ІІІ съезде партии.

«С одной стороны, фракция и партия нуждаются в единстве и монолитности. С другой стороны, должны быть поставлены совершенно четкие идеологические, организационные и политические задачи, над которыми партия должна работать, выйти из состояния неопределенности», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он убежден в том, что Президент, говоря об ошибках руководства НСНУ, не имел в виду конкретных ее функционеров, а говорил о всех в целом.

П.ПОРОШЕНКО также выразил убежденность в том, что на сегодняшний день руководящие органы партии фактически находятся в отставке.