Президент Украины Петр Порошенко назвал НАТО самым эффективным в сфере безопасности союзом государств в мире, который продолжает успешно развиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Киеве.

«За 20 лет особого партнерства мы действительно прошли долгий, насыщенный важными событиями, значительными достижениями и в то же время насыщенный значительными вызовами путь», - заявил он.

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«Сегодня мы приветствуем представителей 29 государств-членов, я подчеркиваю эффективного инструмента в сфере безопасности, который существует в мире, эффективного союза государств сфере безопасности, созданного после Второй мировой войны и союза, который продолжает успешно развиваться», - добавил глава государства.

Также Порошенко отдельно поздравил 29-го члена НАТО - Черногорию: «Мы думаем, что ваше вступление в НАТО также глубоко символично, мы также очень рады видеть именно вас сегодня у нас в Киеве среди стран-членов».

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Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украину с визитом прибыла делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом.

Во время визита Столтенберг произнесет речь в Верховной Раде, члены Североатлантического совета и генеральный секретарь НАТО встретятся со спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.

Кроме того, состоится встреча Столтенберга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.