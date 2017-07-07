Столтенберг: НАТО предоставляет Украине оборудование, которое может устанавливать организаторов кибератак

НАТО предоставляет Украине оборудование, которое поможет устанавливать, кто стоит за кибератаками. Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне визита делегации Североатлантического Совета, который состоится 9-10 июля.

Читайте такжеСтолтенберг рассказал о цели визита Североатлантического совета в УкраинуГоворя о сотрудничестве в сфере противостояния кибератакам, генсек сказал: «Мы (союзники) проводим больше учений, делимся лучшей практикой, лучшими технологиями, и это именно то, что мы делаем с Украиной. У нас есть трастовый фонд, мы работаем с вашими специалистами, мы помогаем защитить компьютерную сеть различных учреждений в Украине, и теперь мы предоставляем оборудование, которое является ключевым и важным для расследования, чтобы установить, кто стоит за атаками, так как одной из больших проблем, связанных с кибератаками является то, что это очень часто трудно определить».

Столтенберг также констатировал, что НАТО значительно усилила защиту от кибератак.

«За последние несколько лет мы действительно подняли и усилили наш потенциал в киберсдерживании и киберобороне», - отметил он.

Генсек напомнил, что киберпространство было определено НАТО в качестве сферы военной ответственности в дополнение к воздуху, морю, и земле.

«Когда речь идет о защите нашей киберсети, то мы много сделали как для нашей штаб-квартиры, так и для наших миссий и операций, которые полностью зависят от функционирования киберсети, в Афганистане или Косово, или, когда мы делаем нашу работу здесь в Европе. Таким образом мы улучшили защиту этих сетей», - подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах союзники могут применить Статью 5 (касающуюся коллективной обороны), собеседник агентства напомнил, что соответствующее решение было принято в 2014 году.

«Причина, почему мы это сделали, заключалась не в том, чтобы применять Статью 5 каждый раз, когда есть компьютерная атака, поскольку эти атаки случаются практически каждый день. Так, по сравнению с 2015 годом, количество атак на сеть НАТО в 2016 году увеличилось на 60%. Это значительный рост. При этом мы признали, что кибернетическая атака может причинить большой вред - привести к человеческим страданиям, к падению критически важной инфраструктуры, подрыву военных возможностей. Поэтому нам было важно утверждать, что кибернападения, если они могут причинить вред и ущерб настолько серьезный, что это подрывает нашу способность защищать страны НАТО, могут задействовать статью 5», - детализировал генсек альянса.