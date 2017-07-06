Луценко анонсировал представление на Вилкула по подозрению в неуплате налогов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает, что Генпрокуратура в течение лета подготовит материалы для внесения в Верховную Раду представления в отношении народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, если найдет подтверждение информации о неуплате им налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил в интервью журналистам после заседания регламентного комитета парламента по рассмотрению представления о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова.

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По словам Луценко, после получения сведений о расхождениях в декларации Вилкула относительно уплаты налогов и состояния, была назначена проверка его налоговых дел, которая установила расхождения.

"За время лета, пока депутаты будут на каникулах, подготовим представление, и если будет установлен факт уклонения от уплаты налогов, господин Вилкул будет привлечен к ответственности", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 5 июля и.о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук заявила, что во время внеплановой проверки данных в декларации о доходах за 2015 год налоговики выявили факты неуплаты Вилкулом 19,6 млн грн налогов. Материалы проверки направлены в Генпрокуратуру.

Как сообщал УНИАН, готовится представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.