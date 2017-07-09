Гройсман настаивает на объединении усилий в противостоянии агрессии РФ — встреча с генсеком ООН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает необходимость объединения усилий для противостояния российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем сегодня в Киеве.

«Сегодняшний день приносит нам много вызовов, на которые мы должны давать адекватный ответ. Как вы знаете, мы сейчас проходим абсолютно непростой этап восстановления нашей территориальной целостности, защиты нашего государства, нашего суверенитета. И возможно нужно отметить, что в XXI веке агрессия России в отношении Украины должна стать тем, вокруг чего мы объединимся и прекратим такую варварскую агрессию, которую мы имеем сегодня в отношении Украины", - сказал Гройсман.

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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 27 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины, в ходе боевых действий двое украинских воинов получили огнестрельные ранения.