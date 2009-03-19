Тимошенко поставила Верховную Раду на паузу

Все кадровые вопросы будут рассматриваться в парламенте после возвращения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из-за рубежа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Кадровые вопросы будут рассматриваться тогда, когда вернется премьер-министр. Но сегодня их не будет», - сказал он.

Кроме того, по его словам, каждый кадровый вопрос будет рассматриваться отдельно и пакетного голосования не будет.

Он объяснил это тем, что фракции Блока Литвина и НУ-НС просят, чтобы все было в соответствии с регламентом и законодательством.

«Позиция этих фракций такая, что они просят голосовать за каждого кандидата отдельно», - сказал он.

Он отметил, что есть вероятность рассмотрения кадровых вопросов завтра.

А.КОЖЕМЯКИН также сообщил, что сама премьер-министр просила рассматривать кадровые вопросы, когда она вернется.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отбыла в Брюссель на саммит Европейской народной партии.