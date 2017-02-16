НАТО одобрило обновленный план по киберзащите на фоне гибридных войн – генсек Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Киберзащита является еще одним ключевым приоритетом для НАТО. Мы уже укрепили защиту наших сетей, создав Группу быстрого реагирования НАТО для борьбы против кибернападений, и помогаем союзникам улучшить их собственную киберзащиту», – отметил Столтенберг.

«Сегодня мы одобрили обновленный план по киберзащите и «дорожную карту» для использования киберпространства как оперативного поля деятельности. Это усилит нашу способность взаимодействовать, развивать потенциал и обмениваться информацией», – заявил генеральный секретарь Альянса.

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При этом он добавил, что «киберзащита является частью реагирования НАТО на гибридные способы ведения войны».

«Гибридные атаки могут нанести ущерб нашим экономикам, нашим транспортным системам, коммуникационным сетям и нашей энергетической безопасности. И меры, которые мы приняли сегодня, помогут сделать наши сообщества более устойчивыми и лучше подготовленными», – заявил Столтенберг.