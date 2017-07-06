Грибаускайте предлагает включить вопросы киберзащиты в 5-ю статью договора НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает включить вопросы киберзащиты в 5-ю статью Североатлантического договора НАТО, которой предусмотрено совместная защита в случае нападения третьей стороны на одного из членов Альянса.

Читайте такжеНАТО одобрило обновленный план по киберзащите на фоне гибридных войн – генсек СтолтенбергОб этом говорится на сайте президента Литвы в контексте ее участия в саммите стран Триморья в Варшаве и общения с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, сказано, что в ходе саммита Грибаускайте представила непосредственно президенту США специфическую ситуацию с безопасностью в регионе и оборонные потребности Литвы.

"При обсуждении сотрудничества в рамках НАТО Даля Грибаускайте подчеркнула, что Альянс нуждается в обновлении. По словам президента, Литве и другим странам-членам нужен НАТО, который действует еще быстрее и является более эффективным. Необходимо преобразовать и ускорить процесс принятия решений, передислоцировать вооруженные силы и их командование на восточный фланг Альянса, подготовить постоянно обновляемые оборонные планы с включением в них конкретных военных мощностей, найти решения, направленные на предотвращение возможной военной изоляции Балтийских стран, включить кибернетическую оборону в статью 5 Вашингтонского договора", - говориться в сообщении.

Также она подчеркнула, что сложившаяся в настоящее время геополитическая и военная напряженность не ослабевает.

"Россия активно продолжает милитаризацию – значительно возросла военная мощь этого государства в Калининградской области, идет подготовка к учениям «Запад-2017», которые носят агрессивный характер. Непрерывные кибернетические атаки, цель которых – парализовать стратегические секторы государств НАТО, стали неотъемлемой частью военного планирования России. Только лишь на пропаганду и распространение фейковых новостей, направленных на нагнетание напряженности в обществе и его недоверия к НАТО, эта страна ежегодно выделяет миллиард долларов", - говорится в сообщении.