Ющенко уволил заместителя Богатыревой
16:46, 18 марта 2009Политика
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Президент изменил структуру
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Бориса СОБОЛЕВА от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, другим своим указом Президент увеличил количество первых заместителей секретаря СНБО из двух до трех и одновременно уменьшил количество заместителей секретаря СНБО из семи до шести.
17 марта Президент назначил экс-министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО первым заместителем секретаря СНБО.
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