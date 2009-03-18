Ющенко уволил заместителя Богатыревой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Бориса СОБОЛЕВА от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, другим своим указом Президент увеличил количество первых заместителей секретаря СНБО из двух до трех и одновременно уменьшил количество заместителей секретаря СНБО из семи до шести.

17 марта Президент назначил экс-министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО первым заместителем секретаря СНБО.