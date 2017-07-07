Трамп пригрозил Пхеньяну жестким ответом на ракетные испытания

США могут принять "довольно жесткие меры" в ответ на ракетные испытания КНДР. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, 6 июля, во время своего визита в Варшаву, как пишет DW.

"Президент Польши Анджей Дуда и я призываем все страны противостоять этой глобальной угрозе и публично показать Северной Корее, что за их очень, очень плохое поведение будут последствия", - добавил Трамп.

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В то же время министр обороны США Джеймс Мэттис убежден, что речь не идет о военных мерах. "Не думаю, что сами по себе эти ракетные испытания приближают нас к войне. Президент и госсекретарь ясно дали понять, что мы будем действовать дипломатическими и экономическими методами", - отметил глава Пентагона.

5 июля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни представит в Совбез ООН проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против КНДР. Она добавила, что Соединенные Штаты готовы использовать "полную палитру своих возможностей" в этом конфликте, включая военные средства. "Но мы предпочли бы не идти в этом направлении", - уточнила Хейли.

Рано утром во вторник, 4 июля, КНДР провела успешное испытание первой в истории страны межконтинентальной баллистической ракеты. Пхеньян заявляет, что ракета может поразить цель в любой точке мира. По данным министерства обороны Японии, полет северокорейской ракеты длился около 40 минут. Она преодолела расстояние 900 км, поднявшись на высоту более 2500 км, прежде чем упала в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.