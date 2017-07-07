Меркель надеется на прогресс в урегулировании украинского и сирийского кризисов на саммите G20

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на прогресс в урегулировании украинского и сирийского кризисов во время встреч на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20).

Об этом она заявила сегодня после прибытия в Гамбург накануне открытия саммита, передает Deutsche Welle.

"Мы знаем, что сталкиваемся в Сирии с мощными вызовами, и я надеюсь, что дискуссии на полях саммита, возможно, также станут вкладом (в разрешение кризиса)", - отметила Меркель, слова которой цитирует агентство dpa.

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Она напомнила, что Германия вместе с Францией в "нормандском формате" пытаются способствовать поиску сближения между Украиной и Россией. С этой целью во время саммита, ориентировочно утром в субботу, 8 июля, состоится встреча Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, 5 июля во время телефонного разговора Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко, что судьба Украины не будет решаться без Киева на встрече лидеров ФРГ, Франции и РФ на саммите G20.