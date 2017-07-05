Меркель заверила Порошенко, что судьба Украины не будет решаться без Киева на саммите G20

21:47, 05 июля 2017
Политика
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Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет.

УНИАН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко, что судьба Украины не будет решаться без Киева на встрече лидеров ФРГ, Франции и РФ на саммите G20.

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров Украины и ФРГ, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации Минских договоренностей в контексте подготовки к саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге и, в частности, встречи лидеров Германии и Франции с президентом России», - говорится в сообщении.

«Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин проведут трехсторонние переговоры по ситуации на востоке Украины во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
Теги: #нормандская четверка#Порошенко и Меркель#саммит G20 в Германии