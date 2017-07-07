Трампу подготовили лишь несколько страниц рекомендаций по встрече с Путиным - CNN

Главные советники президента США Дональда Трампа поспешно готовили его к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 7 июля.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США, которые утверждают, что президент прислушался к их советам.

В течение нескольких последних дней Трампу подготовили большой материал для поездки в Европу, но раздел о его встрече с Путиным составляет лишь "несколько страниц", сообщил один из представителей Белого дома. Второй чиновник сказал, что каждый разговорный пункт содержит только предложение или два.

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Среди топ-чиновников, которые готовили Трампа к встрече: министр обороны Джеймс Маттис, который открыто критиковал Путина, больше, чем Трамп, и госсекретарь Рекс Тиллерсон, который имеет давнюю историю отношений с российским лидером.

Также в подготовке к встрече была задействована критик Путина Фиона Хилл, которая в течение последних нескольких месяцев присоединилась к администрации в качестве старшего директора Совета безопасности США по европейским и российским вопросам.

При этом, как отмечает телеканал, советники все еще выражают обеспокоенность непредсказуемостью Трампа накануне встречи с Путиным, особенно в свете известной кремлевской широкой практики подготовки к встрече с лидерами США.