Нардеп Шахов поругался с Луценко: "за правдой пойдешь, ноги до ж**ы сотрешь!" (видео)
Нардеп Шахов отличился новой пословицей на заседании регламентного комитета Рады.
Генпрокурор Юрий Луценко поссорился с членами регламентного комитета Рады и покинул его заседание. Это произошло после того, как члены комитета начали перебивать Луценко, когда тот отвечал на вопросы, не давая ему возможности закончить фразу.
В частности, возникла перепалка депутата от "Нашего края" Сергея Шахова с Луценко.
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"Вы покрываете коррупцию в этом зале! Черт побери!.. Сегодня вы пытаетесь закрыть мне рот! Не получится!", - заявил глава ГПУ, которого постоянно перебивал нардеп.
"Вы не дослушали, перебили! Это вам не идет, пожалуйста! Когда-то мой дед говорил: за правдой пойдешь, ноги до ж*пы сотрешь!", - ответил Шахов.
Затем Луценко подчеркнул, что необходимо принимать решения и "прекратить самоубийство Верховной Рады".
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