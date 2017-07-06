Нардеп Шахов поругался с Луценко: "за правдой пойдешь, ноги до ж**ы сотрешь!" (видео)

Генпрокурор Юрий Луценко поссорился с членами регламентного комитета Рады и покинул его заседание. Это произошло после того, как члены комитета начали перебивать Луценко, когда тот отвечал на вопросы, не давая ему возможности закончить фразу.

В частности, возникла перепалка депутата от "Нашего края" Сергея Шахова с Луценко.

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"Вы покрываете коррупцию в этом зале! Черт побери!.. Сегодня вы пытаетесь закрыть мне рот! Не получится!", - заявил глава ГПУ, которого постоянно перебивал нардеп.

"Вы не дослушали, перебили! Это вам не идет, пожалуйста! Когда-то мой дед говорил: за правдой пойдешь, ноги до ж*пы сотрешь!", - ответил Шахов.

Затем Луценко подчеркнул, что необходимо принимать решения и "прекратить самоубийство Верховной Рады".

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