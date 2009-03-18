Кабмин на 9 месяцев уменьшил зарплаты премьера, вице-премьеров и министров

Правительство с 1 апреля в два раза уменьшает зарплаты премьер-министра, вице-премьеров и министров.

Как передает корреспондент УНИАН, Соответствующее постановление сегодня на заседании принял Кабинет министров.

Ограничение размера зарплат установлено на период с 1 апреля 2009 года до 1 января 2010 года в связи с мировым финансовым кризисом.

Кроме того, правительство обратилось с предложением к народным депутатам и Президенту Украины также принять решение об уменьшении своих зарплат.

На сегодняшнем заседании члены правительства договорились ограничить зарплаты лишь тем, кто занимает политические должности. Правительственные чиновники не поддержали предложение сократить выплаты чиновникам всех уровней и работникам государственных предприятий-монополистов, учитывая невысокий уровень зарплат в таких структурах.

Как сообщал УНИАН, 2 марта премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что инициирует сокращение в три раза зарплаты для высокопоставленных должностных лиц.

3 марта Верховная Рада решила в два раза уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высокопоставленным должностным лицам, приняв постановление «О мерах по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины».

11 марта первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ заявил, что считает недопустимым снижение зарплат среднему звену госслужащих в связи со снижением зарплат высшим должностным лицам.

По его мнению, механизмы сокращения зарплат высшим должностным лицам должны быть четко определены. «Сложность здесь заключается в том, что зарплаты всех государственных служащих привязаны по рангу к зарплате министра как к базе, поэтому для нас очень важно пойти на ограничение для политических деятелей, но сохранить уровень заработной платы государственным служащим», - объяснил он.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что уровень зарплаты государственных служащих не пересматривался на протяжении года. «Заработная плата у госслужащих не увеличивалась в этом году, более того, - многие из них в связи со скромными финансами не получают премии и для нас принципиально сохранить профессионалов на должностях госслужащих», - подчеркнул он.