Оболонский суд сегодня продолжит рассмотрение по сути дела Януковича

Оболонский районный суд Киева сегодня в 10.00 продолжит рассмотрение по существу дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 10:00. Оболонский райсуд продолжит рассмотрение по существу дела по обвинению В.Януковича в государственной измене", - заявила Сарган.

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Она напомнила, что для журналистов по адресу: ул. Малиновского, 10, работает прeсс-цeнтр, в котором будет транслироваться ход судебного заседания. Также судебное заседание будет транслироваться на официальном канале YouTube Генеральной прокуратуры.

Сарган отметила, что после окончания судебного заседания состоится брифинг представителя стороны обвинения.

Как сообщал УНИАН 29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

*** Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.