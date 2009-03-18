Сегодня начинается визит Ющенко в Брюссель

Сегодня начинается двухдневный рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Брюссель (Бельгия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что сегодня в Брюсселе состоится встреча В.ЮЩЕНКО с главой Европейской комиссии Жозе-Мануэлем БАРРОЗУ, а также переговоры с другими руководителями Евросоюза.

Во время переговоров стороны обсудят комплекс вопросов, связанных с реализацией евроинтеграционного курса Украины и последующего эффективного сотрудничества нашего государства с ЕС.

Особенное внимание будет уделено теме заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме того, 19 марта Президент Украины примет участие в саммите Европейской народной партии.