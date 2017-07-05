Геращенко: Россия и боевики заявляют, что удерживают 69 заложников, а не 132

Представители Российской Федерации и подконтрольные ей боевики заявляют об удерживании на оккупированных территориях Донбасса 69 заложников, несмотря на информацию украинской стороны о 132 пленных.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

Читайте такжеГеращенко надеется, что завтра в Минске будет определена дата освобождения украинских заложников

В частности, она рассказала об итогах заседания рабочей подгруппы ТКГ сегодня в Минске, где украинскую сторону также представляют Виктор Медведчук, эксперты СБУ и омбудсмен Валерия Лутковская.

«Мы так и не получили информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, информацию по конкретным людям и фамилиям, несмотря на все наши запросы и требования. Нам лишь заявили, что в ОРДО удерживают 55 украинцев (без фамилий), а в ОРЛО 14», - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Геращенко выражала надежду, что на заседании контактной группы будет определена дата освобождения украинских заложников.