Порошенко и Тиллерсон обсудили более активное привлечение США к мирному процессу на Донбассе

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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Отмечается, что в преддверии встречи «Большой двадцатки», которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции о прекращении российской агрессии на Донбассе и возврате Крыма.

В этой связи Президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов.

Президент Украины и Госсекретарь США обсудили вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ.

Рекс Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Госсекретарь США подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.