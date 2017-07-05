Столтенберг придет в Верховную Раду для встречи с депутатами - Емец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с народными депутатами в понедельник, 10 июля, в сессионном зале Верховной Рады. Об этом народный депутат Леонид Емец (фракция «Народный фронт») сообщил в Facebook.

Читайте такжеПомощник генсека НАТО: оказание помощи Украине является долгосрочным вопросомПо его словам, «появилась информация, что в понедельник парламент встретится с генсекретарем НАТО». «В 16.00 в сессионном зале», - уточнил Емец.

Как известно, в понедельник, 10 июля, должен состояться Согласительный совет лидеров фракций и председателей комитетов парламента. На сайте ВР на данный момент нет сообщения о встрече со Столтенбергом.