Столтенберг придет в Верховную Раду для встречи с депутатами - Емец
18:35, 05 июля 2017Политика
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Визит генсека НАТО в украинский парламент запланирован на 10 июля.
Пока неизвестно о чем будет говорить генсек НАТО с депутатами / Фото УНИАН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с народными депутатами в понедельник, 10 июля, в сессионном зале Верховной Рады. Об этом народный депутат Леонид Емец (фракция «Народный фронт») сообщил в Facebook.
Читайте такжеПомощник генсека НАТО: оказание помощи Украине является долгосрочным вопросомПо его словам, «появилась информация, что в понедельник парламент встретится с генсекретарем НАТО». «В 16.00 в сессионном зале», - уточнил Емец.
Как известно, в понедельник, 10 июля, должен состояться Согласительный совет лидеров фракций и председателей комитетов парламента. На сайте ВР на данный момент нет сообщения о встрече со Столтенбергом.
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