Генсек НАТО объявил о завершении переброски сил альянса на восток

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу, передает dw.com.

"С сегодняшего дня передислокация завершена", - заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.

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Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг. Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется.

В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что в Латвии на военной базе вблизи города Адажи в понедельник, 19 июня, официально начал свою деятельность мультинациональный батальон НАТО, который возглавляет Канада

Напомним, Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг, в страны Балтии и Польшу, в качестве гарантии их безопасности на фоне агрессии России в Украине.