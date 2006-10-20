Мельниченко заявляет, что у него есть новые пленки в деле Гонгадзе

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что имеет в своем распоряжении дополнительные записи относительно дела погибшего журналиста Георгия Гонгадзе, которые до сих пор не обнародовались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования причин гибели Г.Гонгадзе.

«Еще есть новые (записи). Я готов предоставить записи по делу Гонгадзе, которые ранее не обнародовались», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. В то же время он подчеркнул, что это станет возможным только тогда, когда он будет доверять новой комиссии.

По словам экс-майора, он готов передать оригиналы записей Генпрокуратуре Украины после проведения международной экспертизы. Он отметил, что настаивает на международной экспертизе, поскольку, во-первых, в Украине нет соответствующего оборудования и специалистов, во-вторых - ни он, ни родственники погибшего не доверяют Генпрокуратуре. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО боится, что в Генпрокуратуре все вещественные доказательства будут уничтожены.

«Оригиналы записи находятся под моей контролем», - заверил он.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также отметил, что новая украинская власть имеет желание юридически поставить все точки над «і» по этому делу, и он приветствует создание временной следственной комиссии в новом парламенте.

В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заметил, что руководители Генпрокуратуры угрожали возбудить в отношении него уголовное дело, хотя оснований для этого нет.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркнул, что видит положительные сдвиги в расследовании дела гибели Г.Гонгадзе, поэтому требует, чтобы Генпрокуратура срочно взяла подписки о невыезде у экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ и экс-председателя ВР Владимира ЛИТВИНА.

Экс-майор также убежден, что у этих лиц должен быть проведен обыск с целью изъятия имеющегося именного или какого-то другого оружия.

На вопрос о целесообразности этих действий, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, «чтобы случайно не было самоубийств».

Он также отметил, что имеет документы, в которых приводятся факты промедления с расследованием дела Г.Гонгадзе. Он отметил, что к этому также причастно окружение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. По его убеждению, это делается, чтобы отвести ответственность от Л.КУЧМЫ.

Во время заседания ВСК он рассказал о нападениях на него, заявив, что готов предоставить документальные подтверждения фактов нападений на него с целью физического уничтожения.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также подчеркнул, что требует от ВР принятия закона о программе защиты свидетелей наподобие программы, которая действует в США. По его словам, в 2001 году США предлагали ему приобщиться к этой программе – сделать пластичную операцию, переехать в новое место, получить материальную помощь и пройти курс реабилитации, однако он отказался. "Условие было, что я исчезаю, я тогда сознательно отказался", - добавил экс-майор.

Он также убежден, что в Украине должен быть принят закон о независимом прокуроре, который должен был бы вести самые резонансные дела, к которым причастно выше руководство государства.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также считает, что дело Г.Гонгадзе должен рассматривать суд присяжных, а главному судье, который его будет вести, необходимо предоставить пожизненную охрану.

Он сообщил, что приехал в Украину, поскольку его отцу сделана сложная операция на глазах. Вместе с тем Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отказался назвать точную дату своего приезда и отъезда в Америку, мотивируя, что это навредит его безопасности.