Геращенко надеется, что завтра в Минске будет определена дата освобождения украинских заложников

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко надеется на определение завтра на заседании контактной группы даты освобождения украинских заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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Геращенко отметила, что боевики требуют включить в список на освобождение людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, в частности, экс-"беркутовцев" и причастных к совершению терактов в Харькове и Одессе.

"Украинская сторона не может соглашаться на этот шантаж России. И минские группы - это не лавочка по освобождению всех преступников. Речь может идти только о тех людях, которые подпадают под действие Минских соглашений", - отметила Геращенко.

Кроме того, добавила она, в списке боевиков есть около 15 человек, которые вообще не попадают под амнистию.

"Мы считаем, что завтра должна быть определена четкая дата освобождения и согласованы списки. Мы к этому готовы, и здесь очень важна готовность другой стороны", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Геращенко заявила о завершении процесса верификации лиц, совершивших преступления против Украины. По ее словам, в списке тех, кого требуют освободить представители боевиков, есть много людей, которые отказываются ехать на оккупированные территории.

Боевики на Донбассе удерживают 132 украинских заложника.