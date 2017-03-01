Почти 200 человек из списка "Л/ДНР" на обмен хотят остаться на подконтрольной Украине территории - Геращенко

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она выразила надежду, что в ближайшее время миссия ООН детально изучит списки лиц, которые подали представители "Л/ДНР".

"Надеюсь, на этой неделе представители миссии ООН по правам человека начнут фиксировать заявления тех, кто есть в списках ОРДЛО, но хочет остаться на контролируемой украинскими властями территории. Мы больше месяца вели тяжелые переговоры об этом и в Минске, и с гуманитарными организациями. Надеюсь, сейчас начнется фактическая работа, и от того, насколько быстро пройдет этот этап, зависит вопрос освобождения заложников и дата", - написала Геращенко.

По ее словам, "в списке тех, кого запрашивает ОРДЛО, почти две сотни человек, которые не хотят перемещения и хотят остаться на подконтрольной украинским властям территории".

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«Для освобождения наших ребят ОРДЛО требует, чтобы международные гуманитарные миссии засвидетельствовали эти отказы, и при этом категорически против привлечения Международного Красного Креста к вопросу освобождения заложников (хотя именно эта организация имеет самый большой опыт и признана мониторинговой миссией). Мы - за максимальное ускорение всех процессов, тогда можно будет выйти на дату освобождения», - написала она.

По словам Геращенко, на сегодняшний день в списке СБУ 113 заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе. Боевики подтверждают только 47, в то же время украинская сторона знает местонахождение 59.

Геращенко также сообщила, что сегодня на переговорах в Минске украинская сторона в очередной раз поднимала вопрос корректности информации, которую дают ОРДЛО.

«Например, год мы разыскивали человека, подавая во всех списках, и нам его не подтверждали, а выяснилось, что этот человек в Макеевской колонии», - отметила она.

Кроме того, по словам Геращенко, украинская сторона еще раз поставила вопрос немедленного допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и требует, чтобы заложники могли получать письма, передачи, звонить родным. «Нет объяснения, почему в рамках Минской группы уже два года эти вопросы блокируются (хотя мы каждый раз поднимаем их), почему МККК не может передать письма, почему ребята уже 9 месяцев не могут звонить родным. И только те, кому способствует Москва, такой доступ получают, могут передать письма и посылки", - отметила Геращенко.

Также она отметила, что украинская сторона остро поставила вопрос несоответствия Минским соглашениям указа президента РФ Владимира Путина о так называемом "признании документов ОРДЛО".

"Я обратила внимание ОБСЕ, что это может повлиять и на освобождение заложников (есть большой риск, что некоторых заложников могут объявить "гражданами ОРДЛО"), и создает почву для национализации украинских предприятий. Представители ОРДЛО заявили, что на украинские предприятия на оккупированных территориях введена "временная администрация" (так стыдливо называют национализацию украинской собственности)", - написала Геращенко.

"Ну и еще, эхо одного "частного визита" на Донбасс: сегодня ОРДЛО заявили, что в рамках "программы воссоединения народов Донбасса" они теперь требуют ответного визита так называемого "МЧС и общественных организаций" на украинские предприятия на подконтрольных территориях", - отметила она.