Фигуранта "дела Онищенко" Постного взяли под стражу на 2 месяца

Соломенский районный суд Киева избрал Валерию Постному - одному из фигурантов так называемого «газового дела» народного депутата Александра Онищенко - меру пресечения в виде продления на два месяца срока содержания под стражей с правом внесения 10 млн грн залога.

Об этом УНИАН сообщили в Соломенском районном суде столицы.

Как отмечает Громадське, суд отказал народному депутату Надежде Савченко в просьбе взять Постного на поруки.

Прокуроры требовали для Постного залог в 50 миллионов гривень.

В отношении остальных семи обвиняемых - то они остаются на свободе без каких-либо предупредительных мер.

Сам Постный сегодня находился в суде на инвалидной коляске, за ним присматривали двое спецназовцев НАБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полночь Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению, но его сразу задержали детективы НАБУ.

По данным пресс-службы НАБУ, Постного выпустили из СИЗО, поскольку коллегия судей по делу о хищении газового конденсата за 15 дней с момента направления обвинительного акта в суд не смогла решить вопрос о продлении срока действия меры пресечения фигуранту.

Напомним, 15 июня 2016 года в НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча".

Читайте такжеИнтерпол отказался объявлять в розыск Александра Онищенко - СМИ

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но он успел бежать из Украины.

29 мая 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования против 8 подозреваемых по так называемому "газовому делу" Онищенко.

«На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, относительно которых в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании», - отметили в ведомстве.

В САП добавили, что «одному из участников преступной организации Постному отведена роль организатора в составе преступной организации».