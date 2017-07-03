Украина не просит военных НАТО защищать ее территорию, но требует оружия - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина не просит военных Организации североатлантического договора (НАТО) защищать ее территорию, но нуждается в оборонном летальном оружии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

"Украина имеет тот опыт противодействия военной агрессии, который на данный момент не имеет ни одна из стран - членов НАТО. И мы, опять же, никогда не просили военных НАТО защищать нас на нашей территории", - заявила вице-премьер.

"Мы сами готовы каждый день защищать свое государство и будем продолжать это активно делать, вместе с тем, будучи нацеленными на политическое и дипломатическое разрешение того конфликта и той агрессии Российской Федерации против Украины, с которой мы сталкиваемся", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такжеВ НАТО вступает государство, а не Вооруженные силы Украины или Министерство обороны - Полторак

По ее словам, Украина просит поддержки и солидарности, "потому что Российская Федерация понимает исключительно язык силы".

"А потому необходимо осуществлять сдерживание исключительно с позиции единства и с позиции силы", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее убеждению, только "системное непрерывное солидарное давление может обеспечить возвращение России к уважению международного права".

"Мы просим оборонительное летальное оружие, чтобы защищать себя, защищать свою землю, чтобы эффективнее делать это, чтобы было меньше военных и гражданских потерь", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал УНИАН ранее, Киев в рамках реализации трастового фонда Украина - НАТО по вопросам кибербезопасности в ближайшее время получит оборудование и технику для борьбы с кибератаками на свыше 1 млн евро. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве.

«Относительно трастового фонда по кибербезопасности - это один из тех фондов, который активно используется. На этот момент мы ждем предоставления техники, оборудования, которые смогут обеспечить более активную и более состоятельную систему киберзащиты, от Румынии, которая является лидерской страной именно в этом трастовом фонде», - заявила она.