В НАТО вступает государство, а не Вооруженные силы Украины или Министерство обороны - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что в НАТО вступают не Вооруженные силы или Министерство обороны, а страна, которую надо реформировать с целью достижения европейских стандартов.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал украинским журналистам в пятницу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Отметив, что со стороны Североатлантического альянса есть полная поддержка реформ ВСУ и реформ в Украине, Полторак сказал: "Если говорить о перспективах вступления в Альянс, то в НАТО вступают не Вооруженные силы и не Министерство обороны. У нас почему-то во взглядах в Украине есть перекос - все считают, что вступление в Альянс - это дело Министерства обороны и Вооруженных сил. Вступление в альянс - это дело государства, потому что в организацию вступает государство, и предпосылкой вступления в Альянс является не только готовность Вооруженных сил соответствовать стандартам НАТО, но и готовность общества к вступлению в Альянс. Мы должны построить демократическое, европейское, с определенными ценностями, где человек будет главным критерием, государство. Это дело нас всех, и дело вступления в Альянс - задача каждого гражданина Украины".

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Вопрос реформ также обсуждался и во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась сегодня в штаб-квартире НАТО.

"Есть полное понимание и поддержка со стороны Альянса стремлений Украины в сфере реформ. Мы обсудили вопросы реформирования Вооруженных сил Украины, на каком этапе мы находимся", - сообщил министр.

Он напомнил, что в Украине "из Альянса работает группа экспертов, которые нам помогают".

"Мы вместе создали все планирующие документы. Последний документ, который был, это Программа развития ВСУ до 2020 года, в которой четко прослеживается весь путь развития ВСУ. Кроме того, на стадии завершения обработки Закон Украины о секторе безопасности и обороны, где в законодательном плане будут закреплены все документы и решения, которые мы принимали до этого по реформированию ВСУ, по стратегическому оборонному бюллетеню - все маяки по реформированию ВСУ будут определены в этом законе. Это очень важно", - детализировал Полторак.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили состояние работы трастовых фондов и пакет комплексной помощи, который был принят в Польше.

"По всем направлениям достаточно успешно идет плановая работа. По некоторым направлениям эту работу надо ускорить - мы видим проблемы, которые существуют, мы их обсудили и приняли соответствующие решения", - подчеркнул министр.