Тимошенко насчитала, что Украина идет в рост: другой мир, другая статистика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экономическая политика по предотвращению кризиса дает позитивные результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров, комментируя статистические сведения о развитии национальной экономики в феврале 2009 года.

«Объем роста промышленного производства в феврале составил 5,4% к уровню января 2009 года. И почти по всем направлениям, за исключением энергетики, у нас отмечаются плюсовые приросты. Некоторые отрасли в феврале к январю дали прирост до 20%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер подчеркнула, что такие позитивные изменения в экономике еще не дают оснований для утверждения о завершении кризиса.

«Это не означает, что кризис завершился, и я не хотела бы, чтобы так трактовали ни при каких обстоятельствах. Это означает, что шаг за шагом все антикризисные меры, которые мы принимаем как правительство, дают понемножку позитивные результаты. Безусловно, это только начало работы», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что сейчас необъективно сравнивать показатели социально-экономического развития Украины с аналогичными показателями прошлого года. «Сегодня мы можем только по месяцам замерять статистическую температуру, невозможно сравнивать с прошлым годом, потому что весь мир стал другим, все цифры другие, и вся статистика мира другая», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.